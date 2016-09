Wenn Farben westlich werden

Am Sonntag waren in Mersch farbenverschmierte Partygänger unterwegs, die auf Technomusik tanzten. Der Brauch des Holi-Festes ist mittlerweile in der westlichen Kultur in Form eines farbenfrohes Spektakel angekommen.

Die Festival-Reihe die von einem deutschen Verantstalter ins Leben gerufen wurde, inspiriert sich an einem indischen, beziehungsweise nepalesischem Frühlingsfest. Während hier in Luxemburg und in Deutschland das Festival nach einem Tag vorbei ist, dauert es dort bis zu zehn Tage lang.

Mit den Farben wird in Indien der Anfang des Frühlings gefeiert. Laut Brauch hat das "Gute", wie jedes Jahr, wieder das "Böse" besiegt. Demnach stammten die Farben füher auch von den ersten Blüten. Sinngemäß findet das Fest in den dortigen Breitengraden im Februar oder März statt. Bei uns wurde es wettertechnisch auf den Sommer verlegt.

Angefangen hat der Hype vor ein paar Jahren in Deutschland. 2012 startete die "Holi Concept GmbH" die Festival-Reihe mit riesigem Erfolg. Sie fingen an, die Umsetzung des Holis als Technofestival zu exportieren. Mittlerweile gibt es Ableger in der ganzen Welt.