Der europäische Seufzer

Frank-Walter Steinmeier, deutscher Außenminister, steht während einer Pressekonferenz am Dienstag neben Mevlut Cavusoglu, dem türkischen Außenminister. Vor laufender Kamera attackiert Cavusoglu Deutschland und erzürnt sich, dass Terroristen sich dort frei bewegen könnten. Eine schwerwiegende Anschuldigung. "Erdogan schert sich schon seit längerer Zeit nicht mehr groß um die Befindlichkeiten der Europäer", schreibt der Spiegel über den Vorfall.

Deutschland ist nicht irgendein europäisches Land. Es ist eines der reichsten, eines der mächtigsten und folglich auch eines der wichtigsten. In Fragen der EU-Außenpolitik wahrscheinlich sogar das wichtigste. Obama befindet sich gerade auf seiner letzten Reise durch Europa. Zwei Länder besucht er. Wegen der Symbolik war er bis Mittwochnachmittag in Griechenland. Der wichtigte Stopp, bei dem er die europäischen Entscheidungsträger trifft, ist allerdings Berlin, Deutschland.

Europa wird in der Weltpolitik zunehmend zur "quantité négligeable", also vernachlässigbar. Genau wie Griechenland für Obama, könnte der ganze Kontinent bald nur noch einen symbolischen Wert haben. Wenn die Weltmächte sich in Syrien streiten, dann sind das unter anderen die Vereinigten Staaten, Russland und die Türkei. Auch die EU mischt mit. Deutschland beteiligt sich an der Internationalen Allianz in Syrien, genau wie Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien. Wenn diese jedoch irgendetwas erreicht oder Schaden anrichtet, dann ist die Rede von den "Amerikanern", nicht von den "Europäern".

Donald Trump, der im Januar Präsident der Vereinigten Staaten wird, behauptet in einem Interview mit der britischen Zeitung: "Ich glaube, dass die EU auseinander brechen wird". Die Union, und damit der ganze Kontinent, war auch schon vor der amerikanischen Wahlnacht in der Krise. Stichwort Brexit, Stichwort Flüchtlinge.

Großbritannien hat entschieden, dass es nicht mehr Mitglied sein will. Natürlich hat eine Hetzkampagne, vollbespickt mit Lügen seitens der sogennanten "Brexiteers", mitgespielt. Und doch haben wohl wenigstens ein Teil der Wähler den Austritt gewollt, obwohl sie gut informiert waren.

Die EU steht sich streckenweise selbst im Weg: Wenn 28, oder künftig 27 Länder, eine Entscheidung treffen müssen, dann dauert es. Manchmal verläuft eine Entscheidung, die mit großem Tam-Tam angekündigt wurde, im Sand. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollte die ankommenden Flüchtlinge in der EU verteilen. Der Osten der Union stemmte sich dagegen. Die Entscheidungsträger schlossen einen Deal mit der Türkei, durch den das Land bis heute in diplomatischen Fragen am längeren Hebel sitzt und eine direkte Verurteilung der undemokratischen Zustände schwierig wird.

Genau diese gemeinschaftliche Konzeptlosigkeit wird der EU nun zum Verhängnis. Es ist für Drittstaaten schwierig, mit ihr zusammenzuarbeiten. Zwischen Rat, Kommission und Parlament ist die Macht in der Union breit verteilt. Ihre militärische Sicherheit zog sie aus der NATO, die nun nach Donald Trumps Wahl und seiner Drohung, die Zahlungen aufzukündigen, auf der Kippe steht. Juncker drängte deswegen kurz nach der US-Wahl erneut zur Schaffung einer "europäischen Armee".

Die Menschen scheinen der EU nicht mehr wirklich zu trauen. Laut dem letzten Eurobarometer vom Mai dieses Jahres haben nur noch 34 Prozent der Bürger ein positives Bild der Union. Die aktuellen, meist europafreundlichen, Regierungen kennen einen ähnlichen Vertrauensschwund. Der Rückzug ins Nationale gerät durch diese und ähnliche Tendenzen in Mode. Rechtsextreme und Populisten bauen die EU zum Feindbild auf. Es geziehmt sich als Rechter auch Euroskeptiker zu sein. Sie versprechen die Rückkehr zu "starken, unabhängigen" Nationalstaaten - und haben Erfolg.

Dass die EU nur als Union ihren weitreichenden Einfluss in der Weltpolitik erlangte, lassen viele außer Acht. Dass einzelne europäische Staaten wohl kaum eine Chance auf der internationalen Bühne gegen die USA oder Russland hätten, wird auch ausgeklammert. Wenn Deutschland, mit der EU im Rücken, der Türkei wegen des Flüchtlingsdeals hilflos gegenüber steht, was soll dann ein Land wie Luxemburg, Belgien oder die Niederlande anrichten?

Unterdessen verspricht die Rechtspopulistin Marine Le Pen den Frexit. Laut Umfragen des Nachrichtensenders LCI erreicht sie in jeden vorstellbaren Kandidaturszenarien die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Auch in Deutschland geht die Furcht um. Die Resultate der AfD bewegten sich bei den Kommunalwahlen im zweistelligen Bereich. Die Partei hat sich nach dem Sieg in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen, die "Kanzlerpartei 2021" zu sein. Bei den Bundestagswahlen, die genau wie in Frankreich im nächsten Jahr stattfinden, könnten die Resultate der Partei besser ausfallen als bisher gedacht.

Ob die EU am Ende ist, lässt sich bisher nicht sagen. Ob der Brexit weitere Austritte nach sich ziehen wird, auch nicht. Jedenfalls werfen die ausländischen Mächte einen skeptischen Blick Richtung Europa. Die Krise dauert an und scheint kein Ende zu finden. Das Vertrauen schwindet. Sei es auf wirtschaftlicher, politischer oder militätischer Ebene.

Während der ganze Kontinent zittert, können sich die USA, Russland und die anderen Mächte zurücklehnen. Sie hoffen entweder auf Stabilität oder arbeiten an einer noch tieferen Spaltung Europas. Die beiden Wahlen im nächsten Jahr werden eine richtungsweisende Rolle spielen. Le Pen und "The Donald" Arm in Arm auf den Champs Elysées? Das Frexit-Referendum lässt grüßen.