Autokorso für inhaftierten Journalisten

Der Journalist Deniz Yücel wurde in der vergangenen Woche in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Datenmißbrauchs verhaftet.

Mit einem Autokorso quer durch die Stadt machte der "Freundeskreis Deniz" darauf aufmerksam. Auch die deutsche Bundesregierung hatte sich bereits eingeschaltet und forderte die Türkei auf rechtsstaatliche Prinzipien zu wahren.