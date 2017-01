Gratistransport: Ja, aber…

Den kostenlosen öffentlichen Transport für junge Leute bis 20 Jahre und Stduierende bis 30 Jahre hatten Nachhaltigkeitsminister François Bausch und der delegierte Minister für Hochschule und Forschung, Marc Hansen, im Anschluss an ein Treffen mit Vertretern der ACEL („Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois“) und der Jugendabteilung des LCGB bekannt gegeben. Bislang galt der Gratistransport nur für Schüler.

Die UNEL, die sich prinzipiell darüber freut, dass der Gratistransport nun endlich kommt, weist jedoch darauf hin, dass der Weg noch lang sei, um aus dem „Autoland“ Luxemburg ein Musterschüler in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit zu machen.

In einer Mitteilung unterstreicht die Schüler- und Studentenorganisation, dass auch ein kostenloser öffentlicher Transport den an der Universität Luxemburg Studierenden aus dem Norden des Landes, das Leben nicht viel leichter machen wird. Schuld hieran seien die fehlenden Transportverbindungen aus dem Süden des Landes in Richtung Norden.

Drei Stunden täglich im Zug verbringen zu müssen, um zur Universität zu gelangen, sei übermäßig lang. Viele Studenten aus Wiltz, Clerf und anderen Nordgemeinden würden sich daher gezwungen sehen auf den eigenen Wagen zurückzugreifen.

Andere würden eine eigene Wohnung im Süden des Landes suchen, um ihre Lebensqualität nicht zu sehr einschränken zu müssen. Dies jedoch sei mit hohen Kosten verbunden.

Wenn durch die Nutzung des eigenen Wagens bis zu zwei Stunden Zeit am Tage gewonnen werden könnten, dann würde dies vor allen Dingen den Individualverkehr fördern, statt den öffentlichen Transport.

Die UNEL fordert daher, dass die Bus- und Zugverbindungen zwischen Belval und den weniger dicht besiedelten Gebieten im Lande dringend ausgebaut werden.

Weiter fordert sie, dass mehr bezahlbarer Wohnraum im Umfeld der Universität entstehen soll. Die Studenten müssten die Möglichkeit haben, in der Nähe ihres Studienortes zu wohnen. Solche Wohnungen müssten vor allen Dingen auch erschwinglich sein, so die UNEL.

Alles in allem seien die Verbindungen zur Universität Luxemburg landesweit alles andere als ideal. Was bewirke, dass ein kostenloser öffentlicher Transport nicht auch zwingend zu ökologischer Nachhaltigkeit führe.