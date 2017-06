"Guardian": Brexit ruft Mitleid und Spott hervor

Zum ersten Jahrestag des Brexit-Referendums vom 23. Juni 2016 meint der Londoner "Guardian" am Samstag: "Vor einem Jahr hat die britische Entscheidung unsere europäischen Gefährten geschockt. Heute ruft sie eher Mitleid hervor. Und wenn der Brexit dann vollzogen wird, falls er das wird, könnte daraus gar Spott geworden sein. Der Brexit und das Wahlergebnis in den USA haben unsere Nachbarn angetrieben, ihre Sache besser zu machen. Die Wahl von Emmanuel Macron gibt Reformen Auftrieb, die Großbritannien wohl unterstützen würde, wenn es denn in der EU bliebe. In einem Moment, da die EU einen hoffnungsvolleren Kurs einzuschlagen scheint, wird Großbritannien und nicht die EU von der realen Welt zurückgelassen. Es war tragisch, Theresa May am Freitag von Kooperation bei den Themen Terrorismus, Verteidigung, Klimawandel, Handel und Migration mit guten Verbündeten reden zu hören, von denen Großbritannien sich nun abwendet."