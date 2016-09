Spektakulärer Korruptionsfall in Russland

Dmitri Sachartschenko sei unter dem Vorwurf der schweren Korruption und des Amtsmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden, teilte der Kreml diese Woche mit. Der Beschuldigte leitete die Abteilung zum Kampf gegen Wirtschaftskriminalität im Innenministerium.

Das Geld war von Ermittlern den Angaben zufolge bereits am Freitag im Auto Sachartschenkos und in einer Wohnung von Angehörigen gefunden worden. Es handelte sich um Geld verschiedener Währungen in einem Gesamtwert von mehr als 120 Millionen Euro. In den Medien waren Fotos mit Hunderten Geldbündeln in Kartons und Plastiksäcken zu sehen.

A senior #Russia|n anti-corruption (!!!) police official arrested in #Moscow. ₽8 bn ($125 m) seizes from his flat: pic.twitter.com/k3JlbTe1Yb — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 10, 2016

Als Reaktion lässt das Innenministerium das Amt für Wirtschaftskriminalität durchleuchten. Es gehe darum, weitere schwere Verstöße auszuschließen, sagte Sprecherin Irina Wolk am Dienstag der Agentur Interfax in Moskau.

Dmitri Sachartschenko beteuerte erneut seine Unschuld. "Das Geld wurde in der Wohnung meiner Schwester gefunden. Ich habe nichts damit zu tun", sagte der bisherige Leiter der Abteilung zum Kampf gegen Wirtschaftskriminalität im Innenministerium.

Ermittler hatten das Geld den Angaben zufolge am Freitag in Sachartschenkos Wagen und in der Wohnung von Bekannten sichergestellt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Präsident Wladimir Putin sei über den Fall informiert. Putin hatte wiederholt angekündigt, schärfer gegen Korruption vorzugehen.

In Russland wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Als Favorit gilt die Putin nahestehende Partei Geeintes Russland, die in Umfragen aber zuletzt Stimmen verloren hatte.