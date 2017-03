Mindestens 500 Festnahmen bei Demo in Moskau

Die Organisation OWD Info gab am Sonntag diese Zahl über den Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt, die Polizei sprach von rund 500 Festnahmen. Unter den Festgenommenen ist der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Er wurde in Gewahrsam genommen und soll am Montag einem Richter vorgeführt werden.

Nawalny hatte zu der Demonstration in Moskau sowie zu zeitgleichen Protesten in anderen russischen Städten aufgerufen. Der Oppositionelle wurde Anfang Februar in einem neu aufgerollten Prozess zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Gericht im rund 900 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Kirow sprach ihn wegen Veruntreuung schuldig. Nawalny kündigte daraufhin an, trotzdem bei der für März 2018 geplanten Präsidentschaftswahl anzutreten. An der nichtgenehmigten Demonstration in Moskau nahmen nach Angaben der Polizei mindestens 7.000 Menschen teil. Tausende Menschen gingen in anderen russischen Städten auf die Straße, auch dort wurden laut OWD Info dutzende Demonstranten festgenommen.