Victor Lanoux ist tot

Der französische Schauspieler Victor Lanoux ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben, wie sein Agent mitteilte. Er starb kurz nach Mitternach in einem Krankenhaus in Royan, an der französischen Westküste. Der Schauspieler mit dem auffälligen Schnauzer spielte in zahlreichen Filmen mit, unter anderem in "Ein Elefant irrt sich gewaltig", "Cousin, Cousine" und "Wir kommen alle in den Himmel".

Der Schauspieler der mit richtigem Namen Victor Robert Nataf hieß und am 18. Juni 1936 in Paris geboren wurde, war anfangs Maschinist in der Filmbranche, bevor er zum Schauspieler wurde. Bekannt wurde er in den 60er Jahren im Kabarett an der Seite von Pierre Richard. Dann wandte er sich dem Theater zu, bevor er in den 70er Jahren anfing, in Filmen mitzuspielen.

Von 1998 bis 2014 spielte er in der französischen Serie "Louis la brocante" die Hauptrolle. Im Jahr 2007 war er während Dreharbeiten an der Serie wegen seinem schwachen Herz zusammengebrochen.