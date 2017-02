Nokia: Rückkehr des 3310

Bei Smartphones geht ständig irgendetwas kaputt. Sei es die Kamera, die nicht mehr richtig funktionniert, oder der Bildschirm, der wieder einen Riss hat. Diejenigen, die ein voll funktionnierendes Smartphone haben, können sich glücklich schätzen. Die anderen sehnen sich die Zeiten herbei, wo Handys noch länger als sechs Monate keine Probleme hatten.

Genau das könnte nun passieren. Laut der amerikanischen Nachrichtenseite VentureBeat plant die finnische Firma HMD Global, die die Nokias herstellt, die Rückkehr des legendären 3310.

Laut Angaben von VentureBeat soll die Nachricht am 26. Februar offiziell verlautet werden. Das Telefon geht dann für 59 Euro in den Verkauf. In Zeiten, in denen alle ihre uralten Handys aus den Schubladen kramen und wieder auf den Tasten herumtippen, statt über das Touchscreen zu wischen, sicherlich keine schlechte Marketingentscheidung.

Ob die neue Version des alten Handys seines Vorgängers gerecht wird, wird sich zeigen müssen. Nostalgiker werden sich jedenfalls freuen, wenn sie mal wieder bei Snake die Schlange über den Bildschirm jagen können, statt bei Angry Birds die Vögel crashen zu lassen.