Brustkrebsrate rasant gestiegen

Die Inzidenzrate der Frauen mit Brustkrebs hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Zwischen 1980 und 2012 gab es einen Anstieg von 74 Prozent. In Frankreich gab es im selben Zeitraum einen Anstieg von 56 Prozent. Dies geht aus der Antwort der Gesundheitsministerin Lydia Mutsch auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Josée Lorsché, hervor.

Inzidenz



Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer Personengruppe von bestimmter Größe während eines bestimmten Zeitraums

Bei den Frauen unter 40 Jahren gab es ebenfalls einen deutlichen Anstieg zwischen 1980 und 2012. In Frankreich hat die Inzidenzrate der Frauen mit Brustkrebs in diesem Zeitraum um 60 Prozent zugenommen, in Luxemburg gab es Zunahme von 11 Prozent. Zwischen 1980 und 2012 ist die Brustkrebsrate im Großherzogtum in allen Alterskategorien gestiegen. Eine Ausnahme bildet die Altersgruppe der 50- bis 59-jährigen.

Lydia Mutsch erklärt die prinzipielle Zunahme der diagnostizierten Brustkrebserkrankungen durch eine steigende Anzahl an Untersuchungen was einen Zuwachs an Früherkennungen mit sich gebracht habe. Dies habe allerdings die Heilungschancen der Betroffenen deutlich verbessert.

Bezüglich der Hodenkrebserkrankungen, betont die Gesundheitsministerin, dass diese äußerst selten seien und zwischen 1987 und 2012 stagnieren würden. Im Jahr 2012 lag die Inzidenzrate bei 1 zu 700.000.