Einbrüche und Einschusslöcher

Dem Polizeibericht zufolge, kam es am Montag zu zwei Einbrüchen. In Vianden brach ein Täter eine Hauseingangstür in der rue Moenschkelterhaus auf und entwendete einen Autoschlüssel. Der Einbrecher konnte mit dem geklauten Wagen (Mercedes C220) flüchten. In Wemperhardt wurde in eine Tankstelle eingebrochen. Der Versuch den Tresor zu öffnen scheiterte. Die Täter flüchteten anschliessend.

Die Polizei aus Ulflingen wurde unterdessen während ihrer nächtlichen Patrouille auf der N7, zwischen Lausdorn und Heinerscheid, auf eine gelbe Hinweistafel aufmerksam. Auffällig war, dass sich mehrere Einschusslöcher in der Tafel befanden. Das gelbe Schild enthielt insgesamt 9 Einschusslöcher. Dem Einschussmuster nach, könnte es sich laut der Polizei um die Munition eines Schrotgewehrs handeln. Nun wird nach Zeugen gesucht, welche eventuell auf Schüsse oder andere auffällige Geräusche aufmerksam wurden. Hinweise können der Polizei aus Uflingen unter der Telefonnummer 2448-7500 mitgeteilt werden.