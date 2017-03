Wissenschaft zum Anfassen

An den über 50 Stationen konnten sie Roboter bestaunen, optische und akustische Phänomene erforschen und mit Magneten experimentieren. „Wir sind jetzt in der Testphase“, erklärte der Präsident des Zentrums, Nicolas Didier. Jetzt gilt es herauszufinden, welche der Stationen am liebsten genutzt werden. „Dies waren heute vor allem diejenigen, die den Teamgeist fördern und von mehreren gleichzeitig benutzt werden können“, so Didier weiter.

Bis zum 4. Oktober können sich ausschließlich Schulklassen das Center, das sich zurzeit in der „Léierbud“, der ehemaligen Lehrlingsschule von ArcelorMittal, befindet, ansehen. Danach ist es dann für die Öffentlichkeit zugänglich. „Wir haben schon fast 3.000 Anmeldungen erhalten“, erklärte Didier zufrieden.

Bis zum Herbst, so hofft er, sollen es bis zu 5.000 Stück werden. Dazu hat er Direktoren der Gymnasien und Inspektoren der Grundschulen eingeladen, um für das Zentrum zu werben. Das Hauptziel lautet, das Interesse der Öffentlichkeit und der jungen Leute für Technik und Naturwissenschaft zu wecken.

Die Jugend soll darüber hinaus für die Berufe der Zukunft, im Bereich der Mathematik, im Ingenieurswesen und in den neu entwickelten Technologien, sensibilisiert werden. Im Herbst werden bis zu 90 interaktive Versuchsstationen funktionstüchtig sein. Hinzu kommen 20 Workshops und Labore, von denen bereits drei in Betrieb sind: Diese beschäftigen sich mit Robotik, Mechanik und Thermodynamik. Unternehmen wie Creos, Cargolux, Luxair und SES Astra helfen bei der Konzeption der Ateliers und Stationen.