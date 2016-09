Nach einer Explosion in New York mit 29 Verletzten ist wenige Straßen weiter ein Dampfdrucktopf mit Kabeln gefunden worden. Außerdem sei außen ein schwarzer Gegenstand mit Klebeband an dem Topf angebracht, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion vom Samstagabend (Ortszeit) an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea zu tun hatte.

Nach Angaben von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio war die Ursache der Explosion noch ungeklärt, aber man gehe von einem «vorsätzlichen Akt» aus. Eines der 29 Opfer erlitt nach Informationen von CNN schwere Verletzungen.

Mayor: No indication explosion in New York was related to terrorism, but it was intentional. https://t.co/LNAJBK7PjT pic.twitter.com/IMp9v5ybn3 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 18. September 2016

2013 waren bei einem Bombenanschlag auf den Boston Marathon drei Menschen getötet und mehr als 250 verletzt worden. Dabei waren zwei mit Sprengstoff gefüllte Schnellkochtöpfe explodiert.

Bereits am Samstagmorgen war an einer Renn-Strecke in Seaside Park in New Jersey eine Bombe explodiert. Verletzt wurde niemand. De Blasio betonte, es bestehe nach bisherigen Erkenntnisse kein Zusammenhang mit der Explosion in New York. Auch in diesem Fall blieb zunächst ungeklärt, wer hinter der Tat steckt und was das Motiv war.