Rossi nach Unfall im Krankenhaus

Nach Angaben seines Arbeitgebers Yamaha zog sich der 38 Jahre alte Italiener Verletzungen im Brust- und Rückenbereich zu. Gebrochen sei aber den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts, auch sonst seien keine ernsthaften Verletzungen festgestellt worden. Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend auf der Motocross-Piste Cavallara in Mondavio bei Pesaro ereignet.

Bereits beim MotoGP vergangenes Wochenende in Le Mans war es für Rossi nicht gut gelaufen. Im Duell mit seinem Yamaha-Teamkollegen Maverick Viñales aus Spanien war er gestürzt, ausgeschieden und hatte so die Führung in der Gesamtwertung an seinen Konkurrenten verloren. Ob Rossi beim nächsten MotoGP im italienischen Mugello am ersten Juni-Wochenende teilnehmen kann, ist ungewiss.