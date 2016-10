Alternativen für die Religions- und Ethiklehrern

Am 15. September wurde der Gesetzestext zur Übernahme der Religions- und Ethiklehrer im „enseignement fondamental“ vom Regierungsrat angenommen. Nun befinde sich der Text auf dem Instanzenweg, verkündet der Bildungsminister Claude Meisch gestern.

Durch die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen werden die betroffenen Personen in zwei Kategorien eingeteilt.



•Die Lehrkräfte mit Abitur bzw. Bachelorabschluss:



Sie fallen durch die Übernahme automatisch in die „réserve des suppléants“ mit einem unbefristeten Vertrag. Allerdings müssen sie eine Weiterbildung von rund 150 Stunden beim „Institut de formation de l’Education nationale (IFEN) absolvieren. Nach Abschluss der Weiterbildung muss ein Test abgelet werden. Sie sind jedoch von den drei Jahren „stage“ befreit die von den Personen der „réserve des suppléants“ im Normalfall absolviert werden. Auch besteht die Möglichkeit den berufsbegleitenden Bachelor an der Universität Luxemburg (BScE - Track) zu absolvieren.



•Die Lehrkräfte ohne Abitur:



Für sie wird eine neue Berufsparte die der „réserve d‘auxiliaires éducatifs“ erstellt. Sie können somit im bereich der Kinderbetreuung tätig werden, wie beispielsweise in einer „Maison d‘enfants de l‘État“, im „enseingement différenciée“ oder sich an Aktivitäten des SNJ (Service national de la jeunesse) beteiligen.

In dem Text wurden die Übernahmemöglichkeiten für das betroffene Lehrpersonal gesetzlich verankert. Ihnen wird eine Vielzahl an Alternativen angeboten.

Dem Bildungsministerium war vor allem eines wichtig, dass bei der Übernahme der Lehrkräfte auf die unterschiedlichen Erfahrungen, Studien und beruflichen Qualifikationen eingegangen wird, betonte Meisch. Daher habe man Ende 2015 die Akten der einzelnen Personen genau unter die Lupe genommen. „Es wurde viel diskutiert mit den betroffenen Personen sowie mit ihren Vertretern„ erläutert er.

Man habe sich sieben Mal mit der ALEF (Association luxembourgeoise des enseignant(e)s d’éducation religieuse et morale dans l’enseignement fondamentale) zusammengesetzt. Auch hätten Einzelgespräche mit interessierten Lehrkräften stattgefunden, mit dem Ziel bestmöglich auf die Erwartungen und Wünsche der Betroffenen einzugehen, sagt Meisch.

Schließlich wurden nun 147 Religions- und Ethiklehrkräfte übernommen, bestätigt das Bildungsministerium. Durch die unterschiedlichen Qualifikationsgrade der einzelnen Personen würden sich die Lehrkräfte jedoch in zwei Gruppen teilen. So haben 101 Personen einen Hochschulabschluss bzw. einen Bachelor in Religionspädagogik. Von den insgesamt 147 übernommen Lehrkräften haben 46 keinen Hochschulabschluss.

Je nach Qualifikation verlaufen die Berufsmöglichkeiten bei der Übernahme unterschiedliche. Während die einen automatisch in die sogenannte „réserve des suppléants“ fallen, also Ersatzlehrer werden können, so bleibt für diejenigen ohne Hochschulabschluss die Möglichkeit weiter in der „réserve d‘auxiliaries éducatifs“ zu arbeiten (ausführlichere Beschreibung, siehe Kasten).

Die Periode der Übernahme wird laut Meisch ab dem Schuljahr 2017 beginnen, gleichzeitig mit der Einführung des Kurses „vie et société“ in den Grundschulen.

Die Übernahme-Phase soll drei Jahre dauern. Lehrkräfte die zunächst entscheiden weiterhin beim Bistum zu arbeiten können innerhalb der drei Jahre noch in den „enseignement fondamental“ zurückkehren. Dies lasse den einzelnen Personen eine gewisse Entscheidungsflexibilität, erläutert Meisch.

Allerdings bleibe noch ein offener Punkt, betonte Meisch. Die angebotenen Alternativen seien nicht zur Zufriedenheit aller betroffenen Lehrkräfte. Viele Religionslehrer und -lehrerinnen würden kritisieren, dass ihr Bachelor in Religionspädagogik durch die Übernahme nicht angemessen anerkannt werde. Allerdings bemerkt Meisch, dass er hier keine anderen Annerkennungsmöglichkeiten sehe.