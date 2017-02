Unterirdisch

Am Freitagvormittag besuchte der Schöffenrat die Baustellen des neuen Abwasserkollektors in Esch/Alzette. Seit Januar 2016 wird an dem neuen Kollektor gebaut, der das Escher Abwasser in die Schifflinger Kläranlage leitet.

Der Neubau war notwendig geworden, weil der rund 100 Jahre alte Kollektor nicht mehr dicht war. Eine Besonderheit ist, dass der Kollektor in weiten Teilen „grabenlos“ verlegt wird.

Nur noch im Bereich der „Pénétrante“ Lallingen muss die Erde aufgerissen werden. Auf der restlichen Trasse werden die Rohre durchgepresst. Die überschüssige Erde wird an mehreren Graben herausgenommen und abgeführt.

Ab März 2019 soll der neue Abwasserkollektor in Betrieb genommen werden.