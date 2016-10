EU kann Finanzstandort London nicht ersetzen

Die britische Hauptstadt biete in Europa als Finanzplatz "ziemlich einzigartige" Strukturen, sagte der Vizechef der Notenbank, Jon Cunliffe, am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss.

Davon profitierten in der Finanzbranche tätige Unternehmen "auf beiden Seiten des Ärmelkanals", da sie damit Kosten sparen könnten. "Ich sehe nicht, dass das Finanz-Biotop London in naher Zukunft irgendwo in der EU nachgebildet werden kann", fügte der Währungshüter hinzu.

Er könne sich vorstellen, dass einige im Bereich Finanzdienstleistungen angesiedelte Aktivitäten nach New York verlegt würden. Derzeit herrsche "große Unsicherheit", ob und wenn ja, in welchem Umfang, Geschäft aus der britischen Hauptstadt nach einem Brexit abwandern werde.

Nach einem EU-Ausstieg steht nach Ansicht von Experten insbesondere die Abwicklung von Euro-Derivategeschäften - das sogenannte Clearing - zur Disposition. Finanzplätze wie Paris und Frankfurt gelten als erste Anwärter, die Rolle Londons zu übernehmen.

Ob die Briten weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinem zollfreien Warenverkehr bekommen, muss in Austrittsverhandlungen geklärt werden. Der europafreundliche Tory-Veteran Michael Heseltine macht sich große Sorgen um den Wirtschaftsstandort Großbritannien. Er sorgte bei einer Anhörung in London für Lacher:

Lord Heseltine on the "brilliant set" of Brexit ministers who will "come up with answers which have escaped me" pic.twitter.com/icADsG1Oxz