Leichter Verkehrsunfall

In Düdelingen streifte am frühen Freitagnachmittag ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad über den Bürgersteig fuhr und anschließend an einem Fußgängerüberweg in der rue Dominique Lang auf seine Mutter wartete. Der Junge wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt, erlitt aber einen leichten Schock. Ein Krankenwagen wurde angefordert und die Mutter begab sich mit dem Kind zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die Polizei Düdelingen nahm den Unfall zu Protokoll.

Im Laufe des Nachmittags wurde in der rue du Couvent in Howald in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Genauere Angaben dazu machte die Polizei keine.