Zahlreiche Verkehrunfälle auf Luxemburgs Straßen

Useldange: Am Samstagabend fuhr auf der Strecke Useldange und Buschdorf gegen 20.10 Uhr ein Fahrer mit seinem Fahrzeug über den Feldweg von Buschdorf nach Useldange. In der letzten Kurve vor Useldange kam er vom Weg ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde zwecks Kontrolle ins Ettelbrücker Krankenhaus gebracht.



Esch/Alzette Um 22.40 Uhr kam es am Samstagabend auf dem Place Grobirchen zu einem Auffahrunfall an einer Verkehrsampel, welche auf Rot geschaltet war. Die Beifahrer beider Pkws wurden zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.



Koetschette Um 01.05 Uhr prallte ein PKW- Fahrer auf der rue des Alliés gegen einen Baum. Sowohl am Baum als auch am Fahrzeug entstand hoher Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt.



Boulaide am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr ist zwischen Boulaide und Arsdorf ein Fahrzeug in einer Linkskurve vor dem Pont Mysère ins Rutschen gekommen und gegen die Brückenmauer geprallt. Bei dem Aufprall wurden sowohl das Fahrzeug, als auch die Mauer stark beschädigt. Fahrer und Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.



Belvaux Um 03.10 Uhr hat am Sonntagmorgen auf der route d’Esch im Kreisverkehr bei der Polizeiwache ein PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er im Kreisverkehr gegen einen Bordstein stieß. Er fuhr geradeaus, geriet auf weitere Bordsteine und landete in der Bepflanzung. Festgestellt wurde, dass der Fahrer betrunken war. Der Führerscheinentzug wurde notifiziert.