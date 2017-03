Sommerflugplan Hahn: 53 Ziele

Das teilte der Flughafen am Freitag mit. Erstmalig werden die Azoren und die italiensche Stadt Neapel vom Hahn aus angeflogen. Auf den Azoren wird wird der Flughafen Ponta Delgada auf der Hauptinsel São Miguel angeflogen.

Die Insel bietet sich vor allem für Naturliebhaber an. Urlauber können entlang der Küste oder im Bergland wandern gehen, in heißen Thermalquellen baden oder Lavahöhlen erkunden.Für einen klassischen Strandurlaub sind die Azoren allerdings weniger geeignet. Dafür empfehlen sich eher die Balearen und Kanaren. So wird Mallorca ab sofort wieder täglich angeflogen, und auch Reiseziele wie Ibiza, Teneriffa und Gran Canaria ziehen all jene an, die im Urlaub auf „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ setzen. Dafür steht auch die Ferieninsel Kreta, die im Sommerflugplan zweimal wöchentlich angeflogen wird, sowie die italienischen Inseln Sardinien und Sizilien.

Bei den Städtereisen sind Neapel und das marokkanische Tanger neu im Sommerflugplan. Zudem fliegt Wizz Air ab Ende August die ukrainische Hauptstadt Kiew an. Flüge sind bereits jetzt buchbar.