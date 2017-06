Tödliche Messerattacke

Die Beratungsstelle befindet sich im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Das berichtet der Saarländische Rundfunk und beruft sich auf die saarländischen Polizeibehörden.

Im Zuge eines Beratungsgespräches war es zum Streit zwischen einem 27-jährigen Syrer und dem Berater gekommen. In der Folge griff der 27-Jährige den Mann mit einem Messer an. Dieser verstarb offenbar noch am Tatort.

Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Über die Identität des Opfers macht die Polizei derzeit keine Angaben, wie der Sender weiter mitteilt.