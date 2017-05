Alternativen zum Contournement Bascharage

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen hohen Stickstoffoxid-Werte im Bascharager Ortszentrum hatte die Regierung im Juli 2016 beschlossen, die Umgehungsstraße zu bauen. Seit Jahren wird äußerst kontrovers über den "Contournement" diskutiert, vor allem die Nachbargemeinde Sanem wehrt sich, weil die geplante Straße durch eine Natura-2000-Zone führen soll, die auf ihrem Gebiet liegt.

Nach der Entscheidung der Regierung hatte die Gemeinde Sanem vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Ein Urteil steht aber noch aus.

Um ihrem Protest gegen die geplante Umgehungsstraße Nachdruck zu verleihen, hat die Gemeinde Sanem nun eine öffentliche Kampagne vorgestellt, im Rahmen derer sie Alternativen zum "Contournement" aufzeigt. Diese Alternativen reichen vom Ausbau des öffentlichen Transports, neuen Fahrradwegen und Car-Sharing-Konzepten über zusätzliche Park&Ride-Stellplätze und der Förderung der Elektromobilität bis hin zur Bewahrung von Naherholungsgebieten und Naturschutzzonen.

Diese Vorschläge wurden in einer Broschüre zusammengefasst, die in der Gemeinde Sanem, aber auch in der Gemeinde Käerjeng und anderen Nachbargemeinden verteilt wird. Zusätzlich wird auf Plakaten geworben, die im öffentlichen Raum angebracht werden sollen. Und nicht zuletzt wird ein Werbevideo in den sozialen Netzwerken ausgestrahlt.