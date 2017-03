Betrunkener entblößt sich in der Öffentlichkeit

Am Freitag gegen 18.00 kam es auf der Clausener Partymeile zu einem merkwürdigen Vorfall. Einer der Gäste hatte wohl zuviel getrunken und zeigte den Passanten sein Geschlechtsteil. Die erste Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Wenig später meldete eine Zeugin denselben Mann in der rue Malakoff. Er schrie wild umher, fiel immer wieder hin und pöbelte die Leute an.

Er war den Beamten sehr aggressiv gegenüber und musste mit leichter Gewalt dazu "überredet" werden im Polizeitransporter Platz zu nehmen. Daraufhin bespuckte er die Beamten und trat mit den Füssen um sich. Der Mann musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen und erhält eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.