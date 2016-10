"Verborgene Schätze" in Caravaggio-Schau

Die Faszination für den italienischen Barockmaler Caravaggio (1571-1610) scheint schier endlos zu sein. In einer Werkschau untersucht die National Gallery in London den Einfluss des Malers auf seine Zeitgenossen, Anhänger und Nachfolger jetzt unter einem neuen Aspekt: Den drei Caravaggios aus dem Besitz der National Gallery, sowie drei wichtigen Leihgaben, werden rund 50 Gemälde von Künstlern gegenübergestellt, die maßgeblich von ihm inspiriert wurden.

Der Großteil der Gemälde stammt aus Museen, Kirchen, Herrenhäusern, Schlössern und Privatsammlungen in Großbritannien und Irland, teilte die National Gallery mit. Die Ausstellung biete die "einmalige Gelegenheit, verborgene Kunstschätze" zu bewundern. "Beyond Caravaggio" (Caravaggio und sein Echo) wird an diesem Mittwoch (12. Oktober) eröffnet und dauert bis zum 15. Januar 2017. Der Eintrittspreis liegt bei 16 Pfund (derzeit 18 Euro).