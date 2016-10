Von Airline bis Zildjian

Am Samstagnachmittag fand in der Rockhal in Belval ein großer Gebrauchtwarenmarkt für Musikinstrumente statt. Organisiert wurde der Markt von vom Rocklab und der Musikbazar asbl., die neben der alljährlichen Messe auch eine Online-Plattform für Vintage- und Second-Hand-Instrumente betreibt.

In diesem Jahr wurde der Musikbazar zum ersten Mal in der Lobby der Rockhal veranstaltet. Zahlreiche Musiker, Sammler und Liebhaber waren gekommen, um die schönenund seltenen Gitarren, Drums und Blasinstrumente zu bestaunen, zu kaufen oder zu tauschen.

Neben den Instrumenten wurden auch Notenblätter, Bücher, seltene Aufnahmen und andere Memorabilia angeboten. Ferner hatten viele Akteure und Institutionen aus der luxemburgischen Musikszene ihre Stände aufgerichtet.