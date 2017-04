Portugals Premier in Luxemburg

Mit militärischen Ehren wurden Portugals Premier Antonio Costa und seine Delegation am Mittwoch an der place Clairefontaine in Luxemburg empfangen. Die beiden Länder verbindet viel. Die Zahl der Einwanderer aus Portugal in Luxemburg ist von 2006 bis 2016 um knapp 25.000 gestiegen. Mittlerweile sollten die Portugiesen die 100.000er-Marke überschritten haben. Jeder fünfte Einwohner in Luxemburg ist Portugiese.

Nach einer Begrüßung durch Luxemburgs Premier Xavier Bettel und den jeweiligen Delegationen, wurde Costa im Großherzoglichen Palais von Grand-Duc Henri zu einer Audienz empfangen. Nach bilateralen Gesprächen mit Xavier Bettel in Hôtel de Bourgogne, konnten sich unter anderem Vize-Premier Etienne Schneider, Erziehungsminister Claude Meisch und Familienministerin Corinne Cahen mit dem hohen Gast aus Portugal austauschen.

Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo hat die Delegation zu Gesprächen in die Chambre des Députés eingeladen. Mehrere "memorandums of understanding" (MoU) werden im Laufe des Tages zwischen den beiden Ländern unterschrieben.

Am Nachmittag wird Justizminister Félix Braz den portugieischen Premier nach Differdingen in die Kreativwerkstatt 1535 begleiten. Dort werden Bürgermeister Roberto Traversini und die Direktorin des Zentrums Costa durch die verschiedenen Ateliers führen.

Zum Abschluss der Visite wird Antonio Costa die portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg treffen.