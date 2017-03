Vier Führerscheine weg

Mit 93 Stundenkilometer raste am Dienstagabend ein Autofahrer durch Christnach. Eigentlich sind in einer Ortschaft 50 km/h erlaubt. Die Polizei stoppte den Fahrer und nahm ihm den Führerschein ab.

In Rodange zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Er musste seinen Führerschein abgeben. Kurz zuvor hatte er noch einen Strafzettel wegen Parken auf einem Bürgersteig erhalten. Das Papier in der Plastikhülle hing bei der anschließenden Polizeikontrolle noch immer an seinem Scheibenwischer.

Im Raum Esch/Alzette war ein betrunkener Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Auch er ist seinen Führerschein.

Durch Luxemburg-Stadt war ein Autofahrer in der rue Bender in Schlangenlinien unterwegs. Bereits beim Öffnen des Fensters kam den Beamten Alkoholgeruch entgegen, heißt es von der Polizei. Der Führerschein ist weg.