Ray Liotta in Luxemburg

Eine Größe des amerikanischen Films ist zum LuxFilmFest. zu Besuch, Ray Liotta. Der US-Schauspieler ist vor allem bekannt wegen seiner Rolle in Martin Scorseses Film "Goodfellas".

Am Sonntagabend konnten die Besucher des FilmFestivals ihn Live im Kino Utopolis erleben. Er wurde im Rahmen des 7. LuxFilmFest. für seine schauspielerichen Künste von Colette Flesch geehert. Zudem wurde der Film "Sticky Notes" vorgeführt in welchem er die Hauptrolle besetzt.

Im Rahmen dieser Ehrung wird unter anderem am kommenden Samstag (11. März) in der Cinémathèque sein berühmtester Film "Goodfellas" ausgestrahlt.

Am Montagabend haben Fans des Schauspielers die Möglichkeit an einer "Masterclass" teilzunehmen und den ihn näher kennenzulernen. Diese wird ebenfalls zu Ehren des Schauspielers und in Anwesenheit von Ray Liotta stattfinden. Hier erfährt man mehr über seine Person sowie über seine Arbeit.