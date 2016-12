Bosnischer Serbenführer plant Abspaltung

Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik plant für das kommende Jahr ein Referendum über die Abspaltung seiner Landeshälfte von Bosnien-Herzegowina. Das kündigte der Präsident der "Serbenrepublik" am Donnerstagabend im staatlichen Fernsehen in Banja Luka an.

Einzelheiten über die schon im ersten Halbjahr geplante Abstimmung werde er später mitteilen. Dodik hatte das Referendum seit vielen Jahren immer wieder angedroht.

Bosnien-Herzegowina ist wegen des Dauerstreits seiner drei Nationen seit Jahrzehnten blockiert. Die muslimischen Bosniaken machen etwa die Hälfte, die orthodoxen Serben ein Drittel und die katholischen Kroaten 15 Prozent der 3,5 Millionen Einwohner aus.