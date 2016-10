Nero schlägt alles

Hunderttausende Besucher, mehr als 3.200 Kulturreisegruppen, ein außergewöhnlich großes Presseecho der nationalen und internationalen Medien unterstrichen die besondere Position von Rheinland-Pfalz als europäische Kulturreiseregion. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Zahl von über 272.000 Besuchen hebt die Ausstellungsverantwortlichen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz mit dem Rheinischen Landesmuseum, des Museums am Dom und des Stadtmuseums Simeonstift auf eine Spitzenposition unter den herausragenden Ausstellungsprojekten in Deutschland.

„Wir sind überwältigt“, ließen die Direktoren der drei beteiligten Museen verlauten. „Die Kooperation war genau der richtige Ansatz, um solch ein Projekt umzusetzen. Das Thema Nero hat sich als wahrer Besuchermagnet erwiesen und viele Besucher aus der ganzen Welt nach Trier gelockt.

Mit Ausstellungsende verlassen nun die fast 800 Exponate von insgesamt 165 Leihgebern aus 21 Ländern die Stadt Trier. Zurück geht es in die große Museen Europas: in den Louvre nach Paris, in die Vatikanischen und Kapitolinischen Museen nach Rom oder in die Eremitage nach Sankt Petersburg.