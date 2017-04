Nachhaltigkeit greifbar machen

Es geht darum, Projekte, ob groß oder klein, in Sachen Nachhaltigkeit aufzuzeigen und so den von vielen eher als abstrakt empfundenen Begriff sichtbar und greifbar zu machen. Die Initiative des CSDD kam zustande, nachdem die Regierung das Gremium gebeten hatte, die Bürger des Landes verstärkt in die Umsetzung der 17 großen nachhaltigen Entwicklungsziele zur Bekämpfung der Armut und der Ungleichheiten in der Welt einzubinden, die sich die Vereinten Nationen Ende 2015 in New York unter der Bezeichnung Agenda 2030 vorgegeben hatten.



Ausgehend davon, dass das Erreichen der Zielsetzungen der Agenda 2030 nicht nur Angelegenheit von Regierungen und anderen offiziellen Akteuren sein kann, sondern im Wesentlichen vor allen Dingen die Beteiligung der Zivilbevölkerung und privaten Organisationen erfordert, will „Meng Aktioun“ aufzeigen, dass eigentlich schon mehr solcher Initiativen existieren als generell gedacht wird.



Den ganzen Bericht lesen Sie im Tageblatt vom 25. April (Print und E-paper).