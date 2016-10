Große Baustelle am Wochenende

Bürgermeisterin Lydie Polfer erklärte beim, dass ab Freitag die Place de la Gare einer großen Baustelle entsprechen wird. "Gegen 18.00 Uhr sollen die Arbeiten beginnen und am Sonntag gegen 20.00 Uhr abgeschlossen sein. Es sind vor allem Infrastrukturarbeiten die durchgeführt werden müssen. Zudem wird der Straßenbelag erneuert“, so Polfer.

Auch während der Nacht soll gearbeitet werden. Die Gemeindeverantwortlichen sind sich durchaus bewusst, dass diese Baustelle eine große Belastung, vor allem für das Hotel, welches dort in der Nähe liegt, sein wird. "Uns sind aber die Hände gebunden und wir haben bewusst das Wochenende vor den Ferien ausgewählt," betont Polfer weiter.

Weihnachtszeit



Der Weihnachtsmarkt war ebenfalls ein Thema im City Breakfast vom Mittwoch. Dieser wird vom 22. November bis zum 3. Dezember auf dem Knuedler stattfinden. Am 3.Dezember ist in der Victor Hugo Halle ein Markt für Spielzeug und Kinderkleider angesagt. Am darauffolgenden Tag der findet der„vide grenier“ statt. Bis zum 2. November können Interessierte sich anmelden um einen Stand zu mieten.

Schöffin Sam Tanson unterstrich, dass während den Arbeiten immer eine Spur in jede Richtung für den Verkehr offen bleibt. Verkehrsteilnehmer wird aber geraten die Place de la Gare zu umfahren.

Auf dem Busbahnhof der „Gare“ werden zudem kommende Woche Ladestationen für die Plug-in-Hybridbusse installiert. "Ab Februar 2017 sollen diese umweltfreundliche Busse in den Einsatz kommen," so Tanson.

Eine weitere Baustelle wird ebenfalls am Wochenende beginnen. Das ehemalige Banque Générale-Gebäude auf dem Boulevard Royal wird einem modernen Neubau weichen. Am Sonntagabend wird mit den Vorbereitungsarbeiten für den Abriss begonnen.

"Deswegen muss der Eingang zur rue Notre Dame vom Boulevard Royal zeitweilig gesperrt werden. Am Dienstag wird der Verkehr an dieser Stelle wieder normal rollen," so Laurent Vanetti vom "service de la circulation". Bürgermeisterin Polfer erklärte, dass insgesamt 872 Beschwerden gegen den allgemeinen Bebauungsplan eingereicht wurden.

"Zur Zeit haben wir uns bereits die Beschwerden von 200 Einwohner angehört. Wir liegen aber eindeutig im Zeitplan," meinte Polfer. Die Gemeindeverantwortlichen rechnen damit, dass Ende November die ersten Resultate der zuständigen Kommission vorgelegt werden können.

Seit Frühling ist der Aufzug zwischen der Oberstadt und dem Pfaffenthal aktiv und dieser wurde zugleich zu einer Touristen-Attraktion. Lydie Polfer erklärte, dass dieser Lift dem Viertel Pfaffenthal einen neuen Aufschwung verliehen hat.

"Hier werden in nächster Zukunft jede Menge neue Projekte entstehen. In der rue Laurent Menager sollen beispielsweise 13 Studentenwohnungen gebaut werden“, so die Bürgermeisterin. Auch eine kleine "Epicerie", soll sich dort niederlassen. Sam Tanson betonte, dass durch den Aufzug der Fahrradverkehr dort ebenfalls zugenommen hat: "Wo vor einem Jahr noch rund 2.500 Fahrräder gezählt wurden, sind es zum jetzigen Zeitpunkt knapp 4.500".

Der sogenannten "Budget participatif" wird am 11. November online gehen. So können die Bürger sich aktiv am Haushalt für das Jahr 2017 beteiligen. "Auf vereinfachte Art und Weise werden die größten Ausgaben und Einnahmen aufgelistet. Die Bürger können dann nachfragen um was genau es sich handelt und ihre Vorschläge mit einbringen. Bis zum 4. Dezember läuft die Bürgerbeteiligung am Budget für das anstehende Jahr", sagte Polfer.

Ab dem 7. November wird das "Bistrot social" wieder an seiner gewohnten Adresse zu erreichen sein, auf der Nummer 22 rue Dernier Sol in Bonneweg. "Nach der großen Nachfrage war es uns wichtig eine solche Struktur für Bedürftige zu betreiben. Obdachlose können unter anderem dort ihre Wäsche waschen oder kostenlose Soft-Drinks zu sich nehmen. Alkohol müssen sie allerdings mitbringen. Auch Tiere sind in dieser Struktur erlaubt," erklärte Lydie Polfer.