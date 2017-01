Anhörung der berühmtesten Petitionen

Die beiden Petitionen, Nummer 698 (für luxemburgisch als erste Amtssprache) und die Gegenpetition Nummer 725 sorgten in den letzten Monaten für reichliche Unruhe und Diskussionen in der Politik sowie in den sozialen Netzwerken.

Nun ist es an der Politik bzw. der Regierung sich zu dem Thema zu positionieren, dies betonte unter anderem der Bildungsminister Claude Meisch, als er bekannt gab, dass die Regierung überlege die Luxemburger Sprache als offizielle Amtssprache der Europäischen Union anerkennen zu lassen. Die Anhörung kann von Interessierten im Parlament selbst oder per Livestream auf der Internetseite der Chamber auf www.chd.lu verfolgt werden.

Die Petition 698 wird mittlerweile als „Rekordpetition“ bezeichnet. In kürzester Zeit hatten tausende Bürger die Petition unterschrieben. Insgesamt konnte sie 14.724 Unterschriften sammeln.

Als Reaktion auf den Erfolg der Petition wurde im Oktober eine Gegenpetition gestartet. Auch diese fand eine beträchtliche Aufmerksamkeit. Rund 5.190 Personen unterschrieben die Petition Nummer 725. Sie lösten eine nicht unbedeutende Debatte über die Luxemburger Sprache aus.

Zum Dauerthema wurde die Sprachendebatte vor allem in den sozialen Netzwerken. Politiker, Kulturschaffende sowie zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Luxemburg mischten in der Debatte auf Facebook, Twitter und Co. mit. Leider blieb die Debatte hier nicht immer sachlich, sondern rutschte hin und wieder auch in die rechte Richtung sowie unter die Gürtellinie.

Zudem sah die Initiative „Wee2050“ die aus der Initiative „Nee2015“ hervorgeht, die Gelegenheit bei diesem regelrechten „Identitätskampf“ mitzumischen. Die Initiative die von Fred Keup getragen wird, rief verstärkt dazu auf die Petition 698 zu unterschreiben.

Im Rahmen dieser Sprachdebatte findet am Montagabend gegen 20 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema „Wéi ee Stellewärt fir wéi eng Sprooch? Lëtzebuergesch virun, nieft oder hanner Däitsch a Franséisch?“ statt. Diese wird auf Chamber TV ausgestrahlt.

Geladene Gäste sind Alex Bodry (Fraktionschef der LSAP), Eugène Berger (Faktionschef der DP), Martine Hansen (CSV-Abgeordnete), Fernand Kartheiser (ADR-Abgeordneter) und der Historiker Michel Pauly.

Die Diskussionsrunde wird des Weiteren am Dienstag-, Mittwoch- und Freitagabend ab 20 Uhr in der Wiederholung auf Chamber TV ausgestrahlt und wird jedoch auch ab Dienstag zur freien Verfügung auf www.chd.lu zur Verfügung stehen.

