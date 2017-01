Auto gegen Baum, PKW und Radfahrer

In Luxemburg-Stadt am Boulevard Franklin D. Roosevelt krachte am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in eine Bikerin. Der hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Frau mit ihrem Rad. Sie kam zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus.

Zwischen Grundhof und Beaufort verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallt gegen einen Bau. Auch er muss zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Zwischen Dalheim und Syren krachte es auf einer Kreuzung. Eine Autofahrerin hatte ein anderes Fahrzeug übersehen. Eine Person kam ins Krankenhaus.