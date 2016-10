Fahrer quetscht bei Flucht Fuß eines Passanten

Am Freitag Abend wollte Polizisten in der Rue Notre Dame in Luxemburg ein Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer drosselte erst die Geschwindigkeit und es schien als wolle er den Haltezeichen der Beamten nachkommen.

Als sich die Polizisten jedoch zur Fahrertür begaben, gab der Fahrer plötzlich Gas. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der flüchtige Fahrer entkam ihnen jedoch. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Wie sich später herausstellte war der Fahrer zudem mit seinem Pkw bei der Flucht einem Fußgänger über den Fuß gefahren.

Noch in der gleichen Nacht wurde eine weitere Fahrerflucht im Raum Simmern gemeldet. Dabei hat das Fluchtfahrzeug eines seiner Nummernschilder verloren. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um das gleich, das einige Zeit zuvor die Polizisten in der Rue Notre Dame kontrollierten wollten.

Kurz vor 2 Uhr nachts wurde das Fluchtfahrzeug dann auf einem Camping in Simmern gefunden. Der Eigentümer des Campings informierte die Beamten, dass er den Fahrer kurz zuvor noch nach Holzem gefahren hat.

Der flüchtige Fahrer konnte an der angegebenen Adresse dann von der Polizei auch angetroffen werden. Gegen ihn bestand bereits ein Fahrverbot. Sein Fahrzeug war beschädigt, der Fahrerairbag wurde ausgelöst. Die Beamten aus Luxemburg erkannten den Mann als Fahrer des Autos, der sich in der Rue Notre Dame der Kontrolle entzogen hatte. Der Mann wurde wegen Trunkenheit am Steuer protokolliert. Das Fahrzeug wurde mit einem Hemmschuh versehen.