"Hermie" hat Hunger

Jason Womal wollte in seinem Wohnort Coppabella, im australischen Nordosten, gerade zur Arbeit fahren, als sein Nachbar ihn fragte, ob er etwas Cooles sehen möchte. Natürlich wollte er und zückte sein Smartphone.

So kommen auch wir in den Genuss der Huntsman-Spinne, die am Kühlschrank herumklettert und dabei gerade eine Maus verspeist. In seinem neuesten Post schreibt Womal: "Der Spinne geht es gut. Wir haben sie adoptiert und 'Hermie' getauft. Sie führt jetzt ihre eigene Kammerjäger-Firma.

Das Video der Spinnen-Mahlzeit hat sich im Internet zu einem Hit entwickelt.