Tausende Fans fordern Wiederholungs-Spiel

Das historische 6:1 sei nur durch Fehler von Schiedsrichter Deniz Aytekin möglich gewesen, davon ist Petitionär Luis Melendo Olmedo überzeugt. Mit dem Sieg schaffte Barcelona nach der 0:4-Pleite im Hinspiel bei Paris Saint-Germain doch noch den Einzug in die Viertelfinals der Champions League.

In der Tat hatte der türkischstämmige deutsche Unparteiische den Katalanen zwei Penaltys zugesprochen und den Franzosen einen unterschlagen. Doch Petitionsverfasser Olmedo ist bekennender Fan von Real Madrid, Barcelonas Erzfeind.

Auch wenn bereits über 215. 000 Personen unterschrieben haben (Stand Montag, 13. März 2017, 13.40 Uhr), hat der europäische Fussballverband Uefa bereits klargemacht, dass die Partie nicht wiederholt wird. Aber Aytekin dürfte diese Saison auch kein Spiel der Königsklasse mehr leiten.

A petition to replay Barcelona vs. PSG because of the refereeing decisions has 55,000 signatures and counting pic.twitter.com/CHMTLNmpYk