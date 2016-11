Entschuldigung angenommen

Manchmal kann man auch einfach zurückrudern. Das muss sich auch Georges Zeimet aus Wasserbillig gedacht haben. Asselborn hatte am vergangenen Wochenende Emails veröffentlicht , die der Mann ihm über einene längeren Zeitraum geschickt hatte. Darin hatte er nicht nur seinen Rücktritt gefordert, sondern war auch persönlich geworden.

Nun hat sich Zeimet in einem handgeschriebenen Brief bei Asselborn entschuldigt. Er habe Zeit gehabt nachzudenken und sei nun selbst über das, was er gesagt hat, erschreckt. Er sei mal aufbrausend, doch kein schlechter Mensch. Der Außenminister veröffentlichte den Brief auf seiner Facebookseite und ließ wissen, dass er die Entschuldigung annehme.