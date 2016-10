Gust Stefanetti legt sein Amt nieder

Der Bürgermeister der Gemeinde Mertert, Gust Stefanetti wird sein Amt als Bürgermeister niederlegen. Das teilten LSAP Mertert-Wasserbillig und CSV Mertert-Wasserbillig in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Gust Stefanetti ist Mitglied des Gemeinderates seit 1982 und seit dem 1. Januar 2000 – also seit nunmehr fast 17 Jahren – Bürgermeister.

In einer gemeinsamen Sitzung der Fraktionen der LSAP und der CSV wurde am Montag, dem 3. Oktober, beschlossen, Jérôme Laurent, Zweitgewählter auf der LSAP-Liste bei den Gemeindewahlen 2011, dem Gemeinderat als seinen Nachfolger vorzuschlagen, so die Mitteilung. Jérôme Laurent, geboren am 19. Oktober 1973, ist von Beruf Informatiker. Er ist seit Januar 2000 Mitglied im Gemeinderat. Von 2000 bis 2002 und von 2011 bis 2014 war er Schöffe der Gemeinde.

In dem zwischen den beiden Parteien zu Beginn der Legislaturperiode beschlossenen Koalitionsvertrag hatten die Partner festgelegt, dass die LSAP den Bürgermeisterposten die gesamte Legislaturperiode bekleidet und die CSV sechs Jahre lang den 1 Schöffen stellt. Der 2 Schöffenratsposten wurde unter den Koalitionären zeitlich auf jeweils 3 Jahre gesplittet.

Beide Fraktionen hoben den unermüdlichen Einsatz von Gust Stefanetti hervor, der sich immer voll und ganz für die Belange seiner Gemeinde und seiner Bürger eingesetzt hat. Beide Fraktionen bedauerten, so die Mitteilung, dass seine Krankheit Gust Stefanetti daran hindere, sein Amt weiter mit voller Kraft und Zuverlässigkeit, so wie die Bürgerinnen und Bürger es von ihm gewohnt waren, auszuüben. Sie respektierten seinen Entschluss und wünschten ihm eine gute Genesung.