Neue Location für die Luxcon 2017

Sie ist die einzige Veranstaltung ihrer Art in Luxemburg. Der Erfolg der vergangenen Jahre hat die Veranstalter, die Science Fiction and Fantasy Society Luxembourg, dazu bewegt, das Event von der Schungfabrik in Tetingen an einen anderen Ort zu verlegen.

Am Samstag, 10 Uhr öffnet die Luxcon ihre Toren, allerdings diesmal im "Forum Geesseknäppchen". Bis Sonntag, 18 Uhr können die Besucher in fantastische Welten eintauchen, in der sich Elfen, Superhelden und mutige Erfinder aus der Literatur ein Stelldichein geben.

Große Namen sind dieses Jahr angekündigt worden: So wird unter anderem Christopher Priest, Autor von "The Prestige", einen Vortrag halten. Weitere Autoren und Künstler aus dem Fantasy- und Science-Fiction-Genre werden ihre Werke vorstellen und Einblicke in ihre Schaffenswelt gewähren.

Auf dem Programm stehen mehrere Workshops und Vorträge zu vielfältigen Themen wie Luxemburger Cartoons, das Bauen von Rüstungen usw. Auch in die klingonische Sprache werden die Besucher dieses Jahr eingeführt – am Samstag um 13 sowie um 15 Uhr. Kinder kommen hingegen unter anderem im Kids’ Corner auf ihre Kosten.