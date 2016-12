Autofahrer fährt Fußgänger an und wird verprügelt

Ein Autofahrer hat einen 22-Jährigen beim Überqueren einer Straße erfasst und ihn zu Boden geschleudert. Begleiter des jungen Mannes beobachteten in der Nacht zu Freitag den Unfall in Trier und griffen daraufhin den 54 Jahre alten Fahrer an, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen auf ihn ein und beschädigten sein Handy.

Da der Fahrer offensichtlich betrunken gewesen sei, sei ihm nach Eintreffen der Polizei Blut abgenommen worden. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben, wie es weiter hieß.

Der verletzte Fußgänger wurde umgehend in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die dortigen Untersuchungen ergaben, dass der 22jährige Mann Glück im Unglück hatte und mit Prellungen und Schürfwunden davonkam, berichtet die Polizei.