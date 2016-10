Erste Deportation von Juden aus Luxemburg

Am 16. Oktober 1941 wurden 323 Menschen vom Hauptbahnhof mit dem Sondertransport Nr. Da3 ins Ghetto nach Litzmannstadt (Polen) gebracht. Nur 12 von ihnen hatten das Glück zu überleben. Es war dies die erste von insgesamt sieben Deportationen von Juden.

An der Gedenkfeier nahmen auch Großherzog Henri, Staatsminister Xavier Bettel, Mars Di Bartolomeo, Präsident der Abgeordnetenkammer sowie Claude Marx, Präsident der jüdischen Gemeinschaft in Luxemburg sowie Bürgermeisterin Lydie Polfer teil.

Zu Beginn der Gedenkfeier stellten die Anwesenden, darunter Sekundarschüler 323 Koffer am Hauptbahnhof ab, 323 Koffer als Symbol für die 323 deportierte Menschen. Dabei wurden die Namen und Alter der Deportierten vorgetragen. Die von Nora Koenig und Pitt Simon vorgetragene Berichte von Zeitzeugen, verdeutlichten das unbeschreibliche Leid der Deportierten, Menschen die in Luxemburg lebten, hier zur Schule gingen, arbeiteten und Freunde hatte. Pitt Simon schloss sein Bericht mit den Worten „Il faut neuf mois pour créer un être humain, et à peine une seconde pour le détruire, à peine une seconde pour tuer son sourire. Et tout ce qu'il fut a peine une seconde pour priver le Monde de ce que, peut-être, Il lui aurait donné.“

Staatsminister Xavier Bettel ging auf die unbeschreibliche Geschichte und das Leid der Menschen ein. Es sei kaum möglich zu wissen wie die Geschichte dieser Menschen in Polen weiterging. Es sei aber wichtig sich an die Geschehnisse des zweiten Weltkriegs zu erinnern. Europa ist ein Friedensprojekt das aus dem Blut des zweiten Weltkrieges entstanden ist. Jeder Mensch muss Verantwortung tragen um den Frieden zu erhalten, daher sei es wichtig aus der Geschichte zu lernen so Xavier Bettel. Weiterhin erklärte er dass 2018 ein Monument im Regierungsviertel – an jener Stelle wo 1840 die erste Synagoge des Landes stand - gebaut werden soll, um an die Opfer der Shoah und des Holocausts zu erinnern.

Mars Di Bartolomeo erklärte in seiner Ansprache, dass man die Vergangenheit nicht mehr ändern könne. Es sei jedoch wichtig dass die Erinnerung an das Geschehene bestehen bleibt. Ereignisse wie im Zweiten Weltkrieg dürften sich nicht wiederholen, daher sei auch das Aufarbeiten der Geschichte von Wichtigkeit, zumal immer weniger Zeitzeugen unter uns weilen.

Es sei auch wichtig sich gemeinsam gegen die Verbrechen an den Menschen in Krisenregionen zu wehren und das Verbrechen an unschuldigen Zivilisten zu stoppen so Di Bartolomeo. In diesem Zusammenhang dankte er jenen Schülern die rund 3000 Unterschriften sammelten um die Angriffe auf Zivilisten in Syrien zu stoppen.

Auch Claude Marx schloss sich den Wörtern von Xavier Bettel und Mars di Bartolomeo an, das was damals passiert ist, darf sich nicht mehr wiederholen. Er erinnerte die Jugendlichen daran - am Beispiel der Familie Hermann die zusammen mit ihren Söhnen Bernard, Robert und Eric deportiert wurden – wie schnell das Leben von einer Sekunde zur anderen zur Hölle wird. Er rief den Jugendlichen das alltägliche Leben der Juden unter der Naziherrschaft in Erinnerung, ein Leben das geprägt war von Verboten, Ängsten, Isolation, Erniedrigung bis hin zur Deportation, Hunger und Tod in der Nazi-Vernichtungsmaschinerie.

Er appellierte an die Jugend: „Un Iech all, Jonker a manner Jonker,déi d'Gléck hun , an èngem freien an demokrateschem Land ze liewen, kéint de Message, déen ech haut weidergin, déi Warnung sin,déi ech seit Jôren emmer erem widderhuelen an déi ech emmer erem waert widderhuelen, esoulang méng Stemm weit genuch dréit: "Naïscht ass definitiv geséchert,eis Demokratien si fragil a mir si kèngesfalls virun ènger Widderhuelung vum Horror geschützt."