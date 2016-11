Juncker und Tusk haben keine Rücktrittsabsichten

Er sei noch ganz gut in Form, antwortete Tusk am Donnerstag in Brüssel auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt. "Ich darf bestätigen, dass ich mich auch bester Gesundheit erfreue", sagte Juncker.

Schulz ist seit 2012 Präsident des Europaparlaments und kündigte nun an, im kommenden Jahr in die Bundespolitik zu wechseln. Ab Januar beansprucht die konservative Europäische Volkspartei (EVP) den Posten des EU-Parlamentschefs für sich und beruft sich dabei auf frühere Absprachen mit den Sozialdemokraten. Da mit Tusk und Juncker jedoch bereits die beiden anderen europäischen Spitzenposten mit Konservativen besetzt sind, mehrten sich zuletzt die Stimmen für einen sozialdemokratischen Vertreter.

Falls die Europäische Volkspartei (EVP) einen ihrer Abgeordneten für den Spitzenjob im EU-Parlament durchsetzen wolle, "dann müssen wir Donald Tusk als Präsidenten des Europäischen Rats neu diskutieren", sagte etwa Italiens EU-Staatssekretär Sandro Gozi der Nachrichtenagentur ANSA.