Die "Revue" vor dem Aus?

Zuschauerzahlen, sie sanken auf zuletzt 10.000 Besucher insgesamt bei 19 Spielabenden, und Kosten lassen sich an Zahlen messen. Nüchtern, faktisch. Ein kleiner Nebensatz im einseitigen Communique der Theatergruppe "Lëtzebuerger Theater" lässt aber tieferliegende Gründe für die aktuellen "Malaisen" der Kompagnie vermuten.

"Hinzu kommt, dass die kulturelle Landschaft hier in Luxemburg sich in den letzten 20 Jahren rasant gewandelt hat", heißt es dort. Das lässt darauf schließen, dass sich zwischen internationalen Co- und nationalen Eigenproduktionen eine Revue, wie sie das "Letzebuerger Theater" seit 120 Jahren alljährlich produziert, offensichtlich immer weniger Beliebtheit auf den Theaterbühnen des Landes erfreut.

Vor allem nicht mehr in einem Saal, der 947 Besucher fasst, wie dem des Grand Theatre. Denn nicht nur die Kultur auch die Bevölkerung im Land ist von einem rasanten Wandel erfasst. Neun Vorstellungen fanden dort 2016 statt.

Bleibt noch aufzuklären, dass das Comitee der Gruppe sich entgegen anders lautender Medienberichte nicht aufgelöst hat und alle Mitwirkenden ihr Geld "en bonne et due forme" bekommen. Das steht in dem am Donnerstag von der Gruppe veröffentlichten Schreiben.

Medienberichte meldeten Zahlungsschwierigkeiten und ausstehende Entlohnung der an der letzten Revue “Grousse Kino” Beteiligten. Das ist wohl auch so gewesen, bis eine einvernehmliche Lösung zwischen Kompagnie, Theater und Stadt gefunden wurde - so geschehen am Dienstagabend.

Am wenigsten kooperiert haben laut Mitteilung des Comitees die Musiker, als es um eine Lösung für die Zahlungsprobleme ging. Sie haben bereits einen Anwalt und den Gerichtsvollzieher beauftragt. Für weitere Rückfragen stand Regisseur Zoltan Gaetti mit Hinweis auf die laufende juristische Auseinandersetzung nicht zur Verfügung.

Am Freitag, 13. Mai, ist die letzte Vorstellung der diesjährigen "Revue" über die Bühne des Escher Theaters gegangen. Im nächsten Jahr wird es nach aktuellem Stand keine neue Auflage geben. Ob es überhaupt noch eine geben wird, ist derzeit fraglich.