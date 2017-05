Erster Stopp im Mudam

Herzogin Kate ist im Auftrag der britischen Königin in Luxemburg unterwegs: Am Donnerstag traf die Gattin von Prinz William (34) zu ihrem ersten Besuch in Luxemburg ein. Sie nimmt als Stargast an Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag des Londoner Vertrags teil, der Luxemburgs Unabhängigkeit besiegelte.

Kurz nach Mittag besuchte die Herzogin von Cambridge das Mudam zusammen mit Erbgroßherzogin Stéphanie und Premierminister Xavier Bettel. Vor Ort waren auch zahlreiche britische Staatsbürger. Union-Jack-Fähnchen wurden in die Luft gehalten.

Herzogin Kate wird anschließend von der großherzoglichen Familie im Palast empfangen, bevor es dann zu den offiziellen Feiern geht. Dort werden Vertreter von insgesamt neun Nationen erwartet.