Drei Frauen bekommen Top-Ministerposten

Die Spitzenbeamtin und bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue französische Verteidigungsministerin. Die 54-jährige Ex-Haushaltsstaatssekretärin löst in diesem Amt die zurückgetretene Zentrumspolitikerin Sylvie Goulard ab, wie der Elysée-Palast am Mittwochabend in Paris mitteilte. Die Juristin Nicole Belloubet wird neue Justizministerin, die bisherige Chefin der Elitehochschule ENA, Nathalie Loiseau, neue Europaministerin.

Der Elysée-Palast gab am Abend nach einer Regierungsumbildung das neue Kabinett bekannt. Zentrale Posten wie das Amt des Außenministers und des Wirtschafts- und Finanzministers ließ Staatspräsident Emmanuel Macron aber unverändert. Die Regierungsumbildung war nach der Parlamentswahl vom Sonntag eingeleitet worden, wie es in Frankreich üblich ist.

Der Rückzug von drei Ministern der Zentrumspartei MoDem wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre sorgte aber dafür, dass die Regierungsumbildung deutlich größer ausfiel als zunächst erwartet.