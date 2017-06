Entflohener Mörder in Escher Kneipe verhaftet

Dumont war wegen eines Arztbesuches im Krankenhaus CHL, wo er sich bei einem Toilettenbesuch der Aufmerksamkeit seiner begleitenden Gefängniswärter entziehen konnte.

Am frühen Abend konnte der Flüchtige dann durch eine Polizeistreife in einer Kneipe in der rue de la Gare in Esch/Alzette angetroffen und verhaftet werden. Dumont wurde in die Haftanstalt nach Schrassig zurückgebracht.