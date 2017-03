Die Polizei fährt mit

In der route de Thionville konnte die Polizei am Sonntag gegen 16.50 Uhr einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der Mann flüchtete durch den Tunnel der Penetrante du Sud. Die Beamten folgten dem Flüchtenden, konnten ihn aber nicht einzuholen. Mit der Hilfe eines vorbeifahrenden Zivilisten, der einen Polizisten in seinem Wagen mitnahm, konnte dem Flüchtigen daraufhin der Weg abgeschnitten werden und die Person konnte festgeenommen werden.

Im Laufe der Untersuchung konnte eine geringe Menge an Kokain gefunden werden, derer sich der mutmassliche Dealer zuvor entledigt hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Vorführung vor den Untersuchungsrichter an.