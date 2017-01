Im Zickzack ins neue Jahr

Zwischen Ulflingen und Wintger war am Sonntagnachmittag ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs. Ein Augenzeuge meldete die Szene der Polizei. Bei Derenbach stoppte eine Streife den Mann. Er war nicht in der Lage in einen Alkoholtester zu blasen. Nach fünf Fehlversuchen wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Er ist seinen Führerschein los.

Am Sonntagabend baut ein betrunkener Autofahrer auf der côte d'Eich einen Unfall. Er krachte in eine Mauer. Eine Augenzeugin sprach von quitschenden Reifen und einem Knall. An der Unfallstelle fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Allerdings lagen an der Mauer Autoteile sowie das Kennzeichen.

Der Wagen wurde wenig später mit eingeschalteten Warnblinkern in Dommeldingen gefunden. Der Halter wurde ermittelt. Eine Polizeistreife klingelte an der Tür des Besitzers. Der Unfallfahrer war geständig. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann den zulässigen Höchstwert weit überschritten hatte. Auch er ist seinen Führerschein los.