Verdächtige Substanz - Praxis evakuiert

Chemie-Alarm am Montagmorgen in der rue St Vincent in Esch/Alzette. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Grund ist eine unbekannte Substanz in einem Reagenzglas. Das Gefäß kam in einem Umschlag in einer Arzpraxis an. Als der Behälter von dem Arzt geöffnet wurde, löste die Substanz Übelkeit bei dem Mediziner aus.

Der Arzt wurde medizinisch behandelt, kam aber nicht ins Krankenhaus, heißt es von der Polizei.

Noch ist nicht gewusst, was sich in dem Reagenzglas befindet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Flüssigkeit beschlagnahmt. Sie soll jetzt in einem Staatslabor untersucht werden. Chemie-Experten von Polizei und Feuerwehr sowie das Amt für Strahlenschutz waren vor Ort.